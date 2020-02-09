Женщина погибла в горящем доме в Сочи

В Сочи выясняют обстоятельства гибели женщины при крупном пожаре, который произошел в Центральном районе в ночь на 9 февраля

8 февраля в 23:21 в МЧС сообщили о пожаре в частном жилом доме на улице Высокогорной. Звонок поступил от жильцов соседнего дома.

Оказалось, что пламя распространился на площади 200 кв. метров, помимо здания сгорели две машины. В 00:30 огонь был потушен. На месте работали 4 пожарных машины и 15 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После того, как пожар локализовали, было найдено тело 60-летней женщины, которая жила в этом доме вместе со своей семьей.