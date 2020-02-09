Женщина погибла в горящем доме в Сочи
В Сочи выясняют обстоятельства гибели женщины при крупном пожаре, который произошел в Центральном районе в ночь на 9 февраля
8 февраля в 23:21 в МЧС сообщили о пожаре в частном жилом доме на улице Высокогорной. Звонок поступил от жильцов соседнего дома.
Оказалось, что пламя распространился на площади 200 кв. метров, помимо здания сгорели две машины. В 00:30 огонь был потушен. На месте работали 4 пожарных машины и 15 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
После того, как пожар локализовали, было найдено тело 60-летней женщины, которая жила в этом доме вместе со своей семьей.
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Предварительно причиной смерти погибшей следователи назвали отравление угарным газом. Точная причина станет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
По факту гибели человека в огне проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе, точная причина и очаг возгорания. Назначена пожаротехническая судебная экспертиза.
Как писали Юга.ру, накануне утром в Сочи сгорел еще один жилой дом. Из-за пожара на площади 150 кв. метров спасатели эвакуировали трех человек.
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