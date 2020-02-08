Три человека эвакуировали при пожаре в доме в центре Сочи

Сообщение о возгорании жилого дома площадью 150 кв. метров поступило спасателям в 7:55. В 8:59 огонь полностью потушили. На месте работали 15 человек и четыре машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Во время пожара из дома эвакуировали трех человек, погибших и пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре утром 4 февраля на пересечении улиц Октябрьской и Буденного сгорели три машины.