В Дагестане двух женщин поймали на продаже местных девушек в Бахрейн для занятия проституцией

Полицейскими пресечен канал поставки девушек в страны Ближнего Востока. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан выявлен факт торговли людьми. При отработке оперативной информации полицейскими установлено, что 39-летняя уроженка Каспийска в сговоре с 48-летней жительницей столицы республики намереваются продать третьим лицам в Королевство Бахрейн за 1 000 000 рублей двух жительниц Махачкалы для занятия проституцией. Принятыми мерами подозреваемые были задержаны на пути следования в направлении государственной границы. Женщины планировали пересечь границу и сменить транспорт для достижения конечной цели. Подозреваемые доставлены в отдел полиции и, ввиду предъявленных доказательств вины, в содеянном сознались. Собранный по данному факту полицейскими материал передан в СУ СК РФ по Республике Дагестан для принятия процессуального решения. @mvd.dagestan