В Дагестане двух женщин поймали на продаже местных девушек в Бахрейн для занятия проституцией

Сотрудникам угрозыска стало известно, что 39-летняя уроженка Каспийска и 48-летняя жительница Махачкалы планируют продать за 1 млн рублей двух махачкалинок для занятия проституцией в Королевство Бахрейн.

Их автомобиль задержали, когда они двигались в сторону Азербайджана, где должны были сесть на самолет и добраться до Бахрейна.