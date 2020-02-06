В Дагестане двух женщин поймали на продаже местных девушек в Бахрейн для занятия проституцией

Дагестан, Вся Россия, В мире

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Дагестанские полицейские пресекли канал поставки девушек из республики в страны Ближнего Востока

Сотрудникам угрозыска стало известно, что 39-летняя уроженка Каспийска и 48-летняя жительница Махачкалы планируют продать за 1 млн рублей двух махачкалинок для занятия проституцией в Королевство Бахрейн.

Их автомобиль задержали, когда они двигались в сторону Азербайджана, где должны были сесть на самолет и добраться до Бахрейна.

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Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они сознались в содеянном, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Собранные материалы о торговле людьми передали следователям.

На кадрах оперативной съемки одна из девушек заявила, что думала, что направляется в Дубай, чтобы работать косметологом. О том, что ее планируют продать, она не знала.

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Полицейскими пресечен канал поставки девушек в страны Ближнего Востока. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан выявлен факт торговли людьми. При отработке оперативной информации полицейскими установлено, что 39-летняя уроженка Каспийска в сговоре с 48-летней жительницей столицы республики намереваются продать третьим лицам в Королевство Бахрейн за 1 000 000 рублей двух жительниц Махачкалы для занятия проституцией. Принятыми мерами подозреваемые были задержаны на пути следования в направлении государственной границы. Женщины планировали пересечь границу и сменить транспорт для достижения конечной цели. Подозреваемые доставлены в отдел полиции и, ввиду предъявленных доказательств вины, в содеянном сознались. Собранный по данному факту полицейскими материал передан в СУ СК РФ по Республике Дагестан для принятия процессуального решения. @mvd.dagestan

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Полиция Торговля

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