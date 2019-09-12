У футболиста «Краснодара» Ари украли наручные часы на 23 млн рублей
В Краснодаре задержали местного жителя, который украл у футболиста Ари коллекцию дорогостоящих наручных часов
Мужчина через окно пробрался в дом игрока «Краснодара» и похитил 12 наручных часов. Общая стоимость коллекции составила около 23 млн рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере).
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и узнали, на какой машине приезжал подозреваемый. В результате задержали краснодрца, у которого уже есть судимость. Мужчину взяли под стражу.
Несколько украденных часов злоумышленник успел продать, остальные спрятал в подвале заброшенного здания недалеко от своего дома. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и передали Ари. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили 12 сентября в пресс-службе МВД России.
Более месяца назад в Краснодаре произошла еще одна кража дорогостоящих вещей. 28 июля обокрали дом бывшего начальника управления на транспорте МВД России по ЮФО, генерал-майора полиции Владимира Струкова. У него похитили наручные часы, ювелирные украшения, коллекцию монет, награды. Ущерб оценили в 1 млн рублей.
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