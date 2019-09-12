У футболиста «Краснодара» Ари украли наручные часы на 23 млн рублей

В Краснодаре задержали местного жителя, который украл у футболиста Ари коллекцию дорогостоящих наручных часов

Мужчина через окно пробрался в дом игрока «Краснодара» и похитил 12 наручных часов. Общая стоимость коллекции составила около 23 млн рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и узнали, на какой машине приезжал подозреваемый. В результате задержали краснодрца, у которого уже есть судимость. Мужчину взяли под стражу.

Несколько украденных часов злоумышленник успел продать, остальные спрятал в подвале заброшенного здания недалеко от своего дома. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и передали Ари. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили 12 сентября в пресс-службе МВД России.