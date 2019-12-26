В Краснодаре трамваи почти два часа стояли из-за учебного вагона

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 26 декабря почти на два часа остановилось движение трамваев

В пресс-службе КТТУ сообщили, что остановка трамваев произошла из-за того, что вагон под управлением ученика попал в нештатную ситуацию и заблокировал движение по маршрутам № 1, 2, 5, 8 и 15 в обе стороны.

Авария произошла на кольце на пересечении улиц Колхозной и 40-летия Победы. Когда трамвай двигался задним ходом, под вагоном перевелось перо и тележки пошли вразрез.

«Предположительно, под колесную пару попал посторонний предмет», — написали в аккаунте КТТУ «Вконтакте».

В 17:40 на горячей линии КТТУ журналисту портала Юга.ру объяснили, что трамваи стояли почти два часа, и сказали, что движение восстановят в течение 10 минут.

В 17:41 в соцсетях написали, что трамваи снова пошли.

ДТП Краснодар КТТУ Трамвай Транспорт

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