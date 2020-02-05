В Краснодаре машина сбила двух 10-летних девочек

В Краснодаре 4 февраля произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка

По предварительным данным, 29-летняя водитель ехала на Audi по улице Шевченко в сторону Ким. В 15:00 она сбила двух 10-летних девочек, которые переходили дорогу в неустановленном месте, вне пешеходного перехода. В отделе пропаганды управления ГИБДД по краю порталу Юга.ру отметили, что «зебра» находилась в зоне видимости относительно места ДТП.

В результате происшествия обе школьницы пострадали, их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, добавили в ведомстве.

Напомним, 4 февраля в полиции Адыгеи назвали новую причину массового ДТП под Краснодаром, в котором в тумане столкнулись 35 машин. По уточненным данным, авария началась из-за того, что машина сбила мужчину.