Четыре человека пострадали в ДТП с фургоном в Новороссийске

В Новороссийске вечером 4 февраля произошла автомобильная авария, в которой пострадали четыре человека

ДТП случилось в 20:20 на улице Осоавиахима. По предварительным данным, автомобиль Nissan Almera выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Ford Transit. По информации «Новороссийского рабочего», фургон принадлежит местному бюро ритуальных услуг.

В результате аварии госпитализировали водителей. Также в больницу доставили 15-летнюю и 39-летнюю пассажирок легковушки, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.