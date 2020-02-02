В Новороссийске водитель сбил пешехода на «зебре»

Краснодарский край

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В Новороссийске вечером 1 февраля произошла авария на пешеходном переходе

Инцидент произошел на ул. Видова в Новороссийске.

Водитель «Лада Калина» сбил молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Приехавщие на место ДТП врачи оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение.

Как рассказал в соцсетях молодой человек, он получил перелом двух костей. Одну операцию ему уже сделали, предстоит еще одна.

Как писали Юга.ру, вечером 31 января в Новороссийске столкнулись две машины, пострадал ребенок.

Аварии Автомобили ДТП Новороссийск Происшествия

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