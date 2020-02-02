В Новороссийске водитель сбил пешехода на «зебре»

Как рассказал в соцсетях молодой человек, он получил перелом двух костей. Одну операцию ему уже сделали, предстоит еще одна.

Водитель «Лада Калина» сбил молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Приехавщие на место ДТП врачи оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.