В Крыму ушел в отставку министр промышленной политики

Крым

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4 февраля глава стало известно об отставке министра промышленной политики Крыма Андрея Васюты

Указ о его отставке по собственному желанию подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ об этом опубликовали на сайте регионального правительства. От должности Васюту освободили 5 февраля.

Васюта окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное Краснознаменное училище. С 1997 по 1998 годы он был заместителем министра экономики автономной Республики Крым. После этого руководил предприятием «Крымские морские порты». Васюту назначили на должность министра промышленной политики республики в феврале 2016 года.

Напомним,в  сентябре 2019 года в Крыму все мэры одновременно подали в отставку.

Министерство промышленности и торговли РФ Промышленность Сергей Аксенов Чиновники

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