В Крыму ушел в отставку министр промышленной политики

Указ о его отставке по собственному желанию подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ об этом опубликовали на сайте регионального правительства. От должности Васюту освободили 5 февраля.

Васюта окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное Краснознаменное училище. С 1997 по 1998 годы он был заместителем министра экономики автономной Республики Крым. После этого руководил предприятием «Крымские морские порты». Васюту назначили на должность министра промышленной политики республики в феврале 2016 года.

Напомним,в сентябре 2019 года в Крыму все мэры одновременно подали в отставку.