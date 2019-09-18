В Крыму все мэры одновременно подали в отставку
В Крыму 18 сентября главы всех городов и районов сложили свои полномочия
Такое решение принял глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, это обусловлено необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали заявления в местные советы.
Скоро вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов, сообщили в пресс-службе главы республики.
Всего в Крыму 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.
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