В горах Сочи открыли новый турмаршрут «Снежный»
В Сочинском национальном парке открыли новый прогулочно-познавательный маршрут «Снежный»
Маршрут проходит по территории Краснополянского участкового лесничества, пейзажи хвойных лесов сменяются заснеженными альпийскими лугами. Протяженность пути — 20 км, перепад высот — от 600 до 1800 метров над уровнем моря, время прохождения — от 2,5 до 4 часов. Можно пройти маршрут пешком или арендовать снегоход.
«Снежный» стартует от Нарзанных минеральных источников, далее — вдоль долины реки Пслух, одноименного кордона, ручья Пслушененок, на левом берегу которого располагается Пслухский нарзанный минеральный источник.
Примерно на середине маршрут разрывается на две нитки. Одна завершается обзорно-смотровой площадкой в районе урочища Отроги, откуда открывается вид на хребет Аибга, гору Агепста, а также перевалы хребтов Аишхо. Второй путь приведет к Памятному знаку в районе перевала Аишхо, где в годы Второй мировой войны проходила линия обороны.
На протяжении маршрута установлены указатели и маркировка, сообщили в пресс-службе нацпарка. Там подчеркнули, что «Снежный» будет открыт только при установлении устойчивого снежного покрова. Пройти его можно в сопровождении госинспектора, а перед этим пройти инструктаж в Краснополянском участковом лесничестве на улице Защитников Кавказа, 74.
Как писали Юга.ру, в Красной Поляне в декабре открыли зимний маршрут на Бзерпинский карниз, куда можно будет подняться пешком или на снегоступах.
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