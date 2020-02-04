В горах Сочи открыли новый турмаршрут «Снежный»

Маршрут проходит по территории Краснополянского участкового лесничества, пейзажи хвойных лесов сменяются заснеженными альпийскими лугами. Протяженность пути — 20 км, перепад высот — от 600 до 1800 метров над уровнем моря, время прохождения — от 2,5 до 4 часов. Можно пройти маршрут пешком или арендовать снегоход.

«Снежный» стартует от Нарзанных минеральных источников, далее — вдоль долины реки Пслух, одноименного кордона, ручья Пслушененок, на левом берегу которого располагается Пслухский нарзанный минеральный источник.

Примерно на середине маршрут разрывается на две нитки. Одна завершается обзорно-смотровой площадкой в районе урочища Отроги, откуда открывается вид на хребет Аибга, гору Агепста, а также перевалы хребтов Аишхо. Второй путь приведет к Памятному знаку в районе перевала Аишхо, где в годы Второй мировой войны проходила линия обороны.

На протяжении маршрута установлены указатели и маркировка, сообщили в пресс-службе нацпарка. Там подчеркнули, что «Снежный» будет открыт только при установлении устойчивого снежного покрова. Пройти его можно в сопровождении госинспектора, а перед этим пройти инструктаж в Краснополянском участковом лесничестве на улице Защитников Кавказа, 74.