В горах Сочи откроют зимний маршрут на Бзерпинский карниз, но к озеру туристов не пустят

В Красной Поляне в декабре откроют зимний маршрут на Бзерпинский карниз, куда можно будет подняться пешком или на снегоступах

По зимнему маршруту можно будет пройти в рамках ски-тура на специальных лыжах по подъемам и спускам. На Бзерпинском карнизе туристы смогут переночевать в альпийских домах. Маршрут разрешили проходить только в составе организованных групп и в сопровождении сертифицированных гидов-инструкторов.

Однако в этом году туристы не смогут посетить озеро Зеркальное. Нитку маршрута в тестовом режиме в течение всей зимы исследуют специалисты заповедника. Его проверят на безопасность и комфорт прохождения по глубокому снегу, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Как писали Юга.ру, в горах Адыгеи на плато Лагонаки этой зимой собирались открыть зимний маршрут на собачьих упряжках.