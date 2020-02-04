Коллекторы: Краснодарцы платят по кредитам охотнее, чем чеченцы и дагестанцы
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) 4 февраля опубликовала рейтинг регионов, в которых жители избегают уплаты долгов по кредитам
Эксперты НАПКА составили рейтинг российских регионов по задолженности по кредитам. Выяснилось, что больше всего просрочек накопили жители Тывы (31,5 тыс. рублей), Московской области (30,1 тыс. рублей) и Якутии (29,1 тыс. рублей). В топ-10 попали также жители Карачево-Черкессии (29 тыс. рублей) и Адыгеи (25,6 тыс. рублей).
В среднем по стране задолженность по кредитам на одного человека составляет 10-25 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе НАПКА.
По данным коллекторов, минимальные просрочки — в Севастополе (1,9 тыс. рублей), Крыму (2,5 тыс. рублей), Дагестане (5,9 тыс. рублей), Чечне (6,5 тыс. рублей) и Ингушетии (7,8 тыс. рублей).
При этом, по доле просрочки от всех кредитов лидирует Ингушетия (13%), за ней следуют Карачаево-Черкесия (9%), Северная Осетия (7%) и Бурятия (6,5%). Пятое место в рейтинге поделили пять российских регионов с показателем в 6%: Адыгея, Чечня, Дагестан, Калининградская область и Кабардино-Балкария, написал телеканал «360».
Краснодарский край занял в рейтинге 20-е место — в регионе на одного человека приходится в среднем 21 тыс. 849 рублей долгов по кредитам.
«Российские регионы слишком различны по своему экономическому развитию и зачастую этот разрыв колоссален. Как мы видим, наиболее серьезная ситуация сохраняется в регионах Северного Кавказа, но также локальные проблемы есть и в других федеральных округах. При этом нельзя говорить, что ситуация безвыходная: как мы видим из практики, 70% должников удается решить вопрос после того, как они начинают работать с просроченной задолженностью», — прокомментировали порталу Юга.ру в НАПКА.
Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года Минюст разработал законопроект, предусматривающий появление понятия «робот-коллектор» и обязательного досудебного порядка возврата просроченной задолженности граждан.
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