Минюст разработал новые правила взыскания долгов
Минюст России разработал законопроект, предусматривающий появление понятия «робот-коллектор» и обязательного досудебного порядка возврата просроченной задолженности граждан
Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Название закона — «О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц».
Предусматривается, что взыскатель сможет обратиться в суд только спустя 30 дней после получения должником уведомления о необходимости возврата долга или при его письменном отказе погасить его.
Ответственными за взаимодействие с должником по возврату задолженности по ЖКХ предлагается назначить управляющие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы.
Также предлагается включение в госреестр кредитных и микрофинансовых организаций, ломбардов и других кооперативов, которые занимаются возвратом просроченной задолженности физлиц по договорам займа. Таким образом организациям предоставят полномочия по взаимодействию с должниками с помощью встреч, телефонных переговоров, автоматизированного робота-коллектора, смс и другими способами.
Остальные юрлица смогут взаимодействовать с должниками только с помощью почты, пишет RT.
Как писали Юга.ру, в 2019 году в список невыездных россиян из-за долгов попали 25 млн человек, в том числе около 1,5 млн должников по алиментам.
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