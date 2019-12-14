Минюст разработал новые правила взыскания долгов

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Название закона — «О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц».

Предусматривается, что взыскатель сможет обратиться в суд только спустя 30 дней после получения должником уведомления о необходимости возврата долга или при его письменном отказе погасить его.

Ответственными за взаимодействие с должником по возврату задолженности по ЖКХ предлагается назначить управляющие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы.

Также предлагается включение в госреестр кредитных и микрофинансовых организаций, ломбардов и других кооперативов, которые занимаются возвратом просроченной задолженности физлиц по договорам займа. Таким образом организациям предоставят полномочия по взаимодействию с должниками с помощью встреч, телефонных переговоров, автоматизированного робота-коллектора, смс и другими способами.

Остальные юрлица смогут взаимодействовать с должниками только с помощью почты, пишет RT.