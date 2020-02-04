Краснодарка пожаловалась Путину на застройщика. В ответ тот подал на нее в суд и выиграл дело

Жительницу Краснодара Елену Скибу, которая одна воспитывает ребенка-инвалида, суд оштрафовал за жалобу Владимиру Путину на местного застройщика

Елена Скиба в феврале 2018 года отправила интернет-обращение в администрацию президента на застройщика АО МПМК «Краснодарская-1» и управляющую компанию «Москва». Женщина рассказала, что фирма начала строительство двух домов, не предусмотренных проектом, напротив многоэтажного дома, в котором она проживает (на тот момент это были только неподтвержденные слухи). Скиба перечислила другие проблемы, беспокоящие жильцов, в том числе переполненность местного детского сада и школы. Также она рассказала, что застройщик навязал им управляющую компанию, и указала в письме, что ее директором является Владимир Набатников, совмещающий эту должность с руководящим постом в краевой жилинспекции (на тот момент Набатников уже не работал в госструктуре).

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Обращение Скибы переадресовали в администрацию Краснодара, и весной 2018 года некоторые проблемы были устранены, например, течь на парковке. Строить новые дома фирма также не стала. Городская администрация направила обращение местной жительницы в прокуратуру и городскую думу (депутатом которой оказался директор фирмы-застройщика Аслан Нехай). В июне 2018 года АО МПМК «Краснодарская-1» подало в Прикубанский районный суд Краснодара иск о признании не соответствующими действительности сведений, порочащих деловую репутацию компании. Суд согласился с доводами истца и постановил взыскать с Елены Скибы 70 тыс. рублей компенсации за «нравственные страдания», понесенные застройщиком, и оплатить госпошлину и услуги юриста застройщика в размере 36 тыс. рублей. Также женщина должна была отправить в электронной форме обращение в приемную президента с опровержением своего обращения. В мае 2019 года Краснодарский краевой суд согласился с решением Прикубанского суда. А в ноябре 2019 года женщине пришлось оплатить сумму.

Отметим, Скиба — мать-одиночка, воспитывающая ребенка с органическим поражением центральной нервной системы. Сумма, которую она должна была выплатить, превышала несколько ее зарплат, поэтому средства она занимала у друзей. «Никаких нарушений законодательства, о которых она писала в своем обращении, там не было. Жилой комплекс был построен с соблюдением всех норм и градостроительного кодекса. Все этапы строительства — от проектирования до сдачи объекта — были сделаны в срок и качественно», — прокомментировал ситуацию корреспонденту RT директор АО МПМК «Краснодарская-1» Аслан Нехай. «За 40 лет моей работы это первый раз, чтобы так на меня кто-то пожаловался. Кроме добрых дел, моя компания ничего плохого не делала. Я не кровожадный, мне эти выигранные деньги сто лет не нужны. Человек должен научиться отвечать за свои действия… Но нам не надо в интернет посылать грязь и какие-то плохие дела», — сказал депутат.

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