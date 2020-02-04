Кассационный суд встал на сторону матери-одиночки из Краснодара, которую осудили за жалобу Путину на застройщика

Четвертый кассационный суд Краснодара 4 февраля отменил решение крайсуда о взыскании 106 тыс. рублей с местной жительницы в пользу строительной компании, на которую она пожаловалась президенту

Краснодарка Елена Скиба отправила интернет-обращение в администрацию президента на застройщика АО МПМК «Краснодарская-1» и управляющую компанию «Москва» в феврале 2018 года. Она пожаловалась, что фирма начала строить напротив ее дома еще два здания, которые не были предусмотрены проектом (на тот момент это были неподтвержденные слухи, и в итоге дома не были построены). Также женщина заявила, что застройщик навязал жильцам управляющую компанию, которой руководит Владимир Набатников, по ее словам, совмещающий эту должность с руководящим постом в краевой жилинспекции (на тот момент Набатников уже не работал в госструктуре).

Обращение Скибы переадресовали в администрацию Краснодара. Мэрия направила его в прокуратуру и гордуму, депутатом которой оказался директор фирмы-застройщика Аслан Нехай.

В июне 2018 года компания-застройщик подала в Прикубанский райсуд иск о признании изложенных Скибой сведений не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию. Суд постановил взыскать с женщины 70 тыс. рублей компенсации за «нравственные страдания», понесенные застройщиком, и оплатить госпошлину и услуги юриста застройщика в размере 36 тыс. рублей. Также женщину обязали отправить обращение в приемную президента с опровержением своего обращения.

В мае 2019 года Краснодарский краевой суд согласился с решением Прикубанского суда. А в ноябре 2019 года женщине пришлось оплатить сумму.

Скиба — мать-одиночка, воспитывающая ребенка с органическим поражением центральной нервной системы. Сумма, которую она должна была выплатить, превышала несколько ее зарплат, поэтому средства она занимала у друзей.

4 февраля кассационный суд рассмотрел жалобу Скибы и постановил вернуть ее дело на пересмотр в Краснодарский краевой суд. Юрист женщины Мария Белова пояснила RT, что это не совсем решение в пользу Скибы.

«Суд не вынес решение в нашу пользу, а, отменив решение апелляционной инстанции, отправил его на рассмотрение опять же в апелляцию, в краевой суд. Там оно будет заново рассматриваться по существу, то есть по правилам первой инстанции», — рассказала Белова.

Она уточнила, что суд не рассматривал новые доказательства сторон, а лишь выслушал ее доводы и юриста застройщика Евгения Мамалыги, просившего оставить вердикт без изменения. Белова отметила, что Скибу привлекли к ответственности за то, что она поделилась с президентом «своими тревогами и опасениями», и обратила внимание, что юрлицо, в пользу которого взыскали деньги, не может испытывать моральные страдания.

По словам юриста, она намерена добиться возврата взысканных со Скибы 106 тыс. рублей до нового рассмотрения дела. Кроме того, она не исключает предъявления в будущем, не в рамках этого разбирательства, встречных исков к застройщику.