В Сочи трое детей и трое взрослых выжили после отравления угарным газом

В Сочи утром 4 февраля шесть человек, в том числе трое детей, отравились бытовым газом

Это произошло в 6:50 в частном доме в поселке Лоо Лазаревского района. По предварительной информации причина происшествия — неисправный генератор. Троих детей и троих взрослых доставили в лечебные учреждения курорта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 10 января в Краснодаре два человека погибли от отравления угарным газом. Кроме того, в Новороссийске 12 января семья из четырех человек отравилась бытовым газом.