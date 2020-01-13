В Новороссийске семья с двумя детьми отравилась бытовым газом
В Новороссийске 12 января семья из четырех человек отравилась бытовым газом
Пострадали двое взрослых — мужчина и женщина 40 лет, и два ребенка 8 и 10 лет. Их отвезли в городскую больницу № 1. Причиной отравления стала утечка из неисправной колонки водонагревателя, рассказал в своем инстаграме глава Новороссийска Игорь Дяченко.
Как сообщает «Наша газета Новороссийск», взрослые члены семьи сообщили о происшествии своим родителям, живущим рядом. Те сразу позвонили в скорую помощь. По данным главы города, пострадавшим удалось избежать тяжелых последствий.
Напомним, 10 января стало известно о том, что в Краснодаре два человека погибли от отравления угарным газом.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.