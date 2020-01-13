В Новороссийске семья с двумя детьми отравилась бытовым газом

В Новороссийске 12 января семья из четырех человек отравилась бытовым газом

Пострадали двое взрослых — мужчина и женщина 40 лет, и два ребенка 8 и 10 лет. Их отвезли в городскую больницу № 1. Причиной отравления стала утечка из неисправной колонки водонагревателя, рассказал в своем инстаграме глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Как сообщает «Наша газета Новороссийск», взрослые члены семьи сообщили о происшествии своим родителям, живущим рядом. Те сразу позвонили в скорую помощь. По данным главы города, пострадавшим удалось избежать тяжелых последствий.

Напомним, 10 января стало известно о том, что в Краснодаре два человека погибли от отравления угарным газом.