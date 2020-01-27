В Адыгее почти 2 тысячи человек рискуют остаться без газа до конца зимы из-за долгов

Адыгея

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В Адыгее более 1,8 тыс. неплательщиков получили от компании «Газпром межрегионгаз Майкоп» уведомления об отключении газа

Общий долг этих абонентов составил 131 млн рублей, средняя сумма задолженности — около 80 тыс. рублей.

Сейчас компания сформировала бригады специалистов, которые по утвержденному графику начнут отключать должников от газоснабжения, сообщили 27 января в пресс-службе. При этом «Газпром межрегионгаз Майкоп» призывает их не дожидаться отключения, так как восстановление обойдется в дополнительные расходы.

«Мы намерены применять жесткие, но законные методы в отношении тех, кто систематически не платит за потребленный газ. Мы уведомили об ограничении газоснабжения абонентов, с которыми были использованы все доступные способы наладить платежную дисциплину. Поэтому отключать газ у этой категории мы будем, не дожидаясь окончания отопительного сезона», — сказал заместитель генерального директора по работе с населением Сергей Гетьман.

В 2019 году из-за долгов газоснабжение приостановили у 1 тыс. 24 жителей Адыгеи. При этом по количеству неплательщиков лидируют Майкоп и Адыгейск, Тахтамукайский и Кошехабльский районы. Наиболее исправно оплачивают услуги в Гиагинском, Шовгеновском и Красногвардейском районах.

Всего в январе 2020 года задолженность жителей Адыгеи за потребленный газ достигла почти 470 млн рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в республике выявили более 100 случаев самовольного подключения к газу.

Газ Газпром Долги ЖКХ Майкоп

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