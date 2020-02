В Новороссийске пострадал младенец в ДТП на перекрестке

View this post on Instagram

31.01.2020 года около 17 часов 25 минут, водитель 1962 г. рождения , управляя автомобилем Черри, двигался по ул. Горького со стороны ул. Свободы в сторону ул. Фисанова , на пересечении с ул. Рубина, нарушил правила проезда перекрёстка и допустил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался по главной дороге. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota , 2019 г. рождения , получил телесные повреждения , доставлен в горбольницу города Новороссийска.