В Новороссийске пострадал младенец в ДТП на перекрестке
В Новороссийске вечером 31 января столкнулись две машины, пострадал ребенок
Инцидент произошел в 17:25 на пересечении улиц Горького и Рубина. 57-летний водитель ехал на машине Chery по Горького со стороны улицы Свободы. Он нарушил правила проезда перекрестка и врезался в иномарку Toyota, которая ехала по главной дороге.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Toyota. Младенца с телесными повреждениями доставили в горбольницу Новороссийска, сообщили 1 февраля в пресс-службе ОГИБДД МВД по Новороссийску в инстаграме.
Напомним, 29 января в Краснодаре пьяный водитель устроил ДТП на встречке.
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31.01.2020 года около 17 часов 25 минут, водитель 1962 г. рождения , управляя автомобилем Черри, двигался по ул. Горького со стороны ул. Свободы в сторону ул. Фисанова , на пересечении с ул. Рубина, нарушил правила проезда перекрёстка и допустил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался по главной дороге. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota , 2019 г. рождения , получил телесные повреждения , доставлен в горбольницу города Новороссийска.
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