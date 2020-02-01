В Новороссийске пострадал младенец в ДТП на перекрестке

Инцидент произошел в 17:25 на пересечении улиц Горького и Рубина. 57-летний водитель ехал на машине Chery по Горького со стороны улицы Свободы. Он нарушил правила проезда перекрестка и врезался в иномарку Toyota, которая ехала по главной дороге.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Toyota. Младенца с телесными повреждениями доставили в горбольницу Новороссийска, сообщили 1 февраля в пресс-службе ОГИБДД МВД по Новороссийску в инстаграме.

Напомним, 29 января в Краснодаре пьяный водитель устроил ДТП на встречке.