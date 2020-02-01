В Новороссийске пострадал младенец в ДТП на перекрестке

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске вечером 31 января столкнулись две машины, пострадал ребенок

Инцидент произошел в 17:25 на пересечении улиц Горького и Рубина. 57-летний водитель ехал на машине Chery по Горького со стороны улицы Свободы. Он нарушил правила проезда перекрестка и врезался в иномарку Toyota, которая ехала по главной дороге.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Toyota. Младенца с телесными повреждениями доставили в горбольницу Новороссийска, сообщили 1 февраля в пресс-службе ОГИБДД МВД по Новороссийску в инстаграме.

Напомним, 29 января в Краснодаре пьяный водитель устроил ДТП на встречке.

View this post on Instagram

31.01.2020 года около 17 часов 25 минут, водитель 1962 г. рождения , управляя автомобилем Черри, двигался по ул. Горького со стороны ул. Свободы в сторону ул. Фисанова , на пересечении с ул. Рубина, нарушил правила проезда перекрёстка и допустил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался по главной дороге. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota , 2019 г. рождения , получил телесные повреждения , доставлен в горбольницу города Новороссийска.

A post shared by ГИБДД Новороссийск (@gibdd_nvrsk) on

ГИБДД Дети ДТП Новороссийск

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Со стороны Краснодарского края начались поставки электроэнергии в Абхазию — «Ъ»
В Новороссийске пострадал младенец в ДТП на перекрестке
Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся в Москву
В Пятигорске ребенок погиб после падения с лестницы в школе
В Сочи из-за снегопада отменили этап женского Кубка мира по горнолыжному спорту
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

Лента новостей

Как записать ребенка в школу?

Объясняем на примере краснодарского лицея № 90

Статьи

Поставить крест на прежней жизни

Как Олимпиада изменила жизнь старообрядцев

Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале