В Краснодаре пьяный водитель устроил ДТП на встречке

Краснодарский край

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Вечером 28 января на подъезде к Краснодару произошла авария, в которой две машины столкнулись лоб в лоб

По предварительным данным, пьяный 32-летний мужчина в 19:00 ехал на Honda Legend на Западном подъезде к Краснодару. На 18-м км дороги он выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Aveo с 20-летним парнем за рулем.

В результате ДТП пострадал водитель Honda, ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего за сутки 28 января в регионе задержали 40 пьяных водителей, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в этот же вечер на выезде из Краснодара произошла еще одна авария, в ней погибли женщина и ребенок.

Алкоголь ГИБДД ДТП Краснодар

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