Шансон для кроликов и горная вода для осетра. В супермаркетах Кубани запустили проект о локальных фермерах

В супермаркетах сети «Табрис» запустили проект о кубанских производителях, продукция которых там продается

Около полок с товарами местных фермеров установили плакаты с интересными фактами о технологии производства продукции, а также с фотографиями самих производителей.

В проекте участвуют 10 фермеров, которые выпускают уникальную продукцию. Например, ферма, где содержится около 6 тыс. кроликов французской породы хиколь — там животным включают поп-музыку, рок и шансон. Также в проект вошла осетровая ферма, где рыбы живут в проточной воде, поступающей из чистой горной реки, благодаря чему икра и мясо получается по вкусу, как у дикого осетра.

Инициаторы проекта — департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Там отметили, что аналогичные инициативы планируют запустить и другие торговые сети.

Напомним, чтобы попасть на полки супермаркетов, кубанские фермеры могут представить свои коммерческие предложения на закупочных сессиях, которые регулярно проводит департамент потребсферы.