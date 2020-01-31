Шансон для кроликов и горная вода для осетра. В супермаркетах Кубани запустили проект о локальных фермерах
В супермаркетах сети «Табрис» запустили проект о кубанских производителях, продукция которых там продается
Около полок с товарами местных фермеров установили плакаты с интересными фактами о технологии производства продукции, а также с фотографиями самих производителей.
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В проекте участвуют 10 фермеров, которые выпускают уникальную продукцию. Например, ферма, где содержится около 6 тыс. кроликов французской породы хиколь — там животным включают поп-музыку, рок и шансон. Также в проект вошла осетровая ферма, где рыбы живут в проточной воде, поступающей из чистой горной реки, благодаря чему икра и мясо получается по вкусу, как у дикого осетра.
Инициаторы проекта — департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Там отметили, что аналогичные инициативы планируют запустить и другие торговые сети.
Напомним, чтобы попасть на полки супермаркетов, кубанские фермеры могут представить свои коммерческие предложения на закупочных сессиях, которые регулярно проводит департамент потребсферы.
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