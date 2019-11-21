На Кубани появилась информационная платформа для местных товаропроизводителей

Предприниматели Краснодарского края могут зарегистрироваться на специальном сайте для местных товаропроизводителей

Информационный ресурс «Продукция Краснодарского края» призван улучшить взаимодействие между производителями всех категорий товаров и потребителями. Его разработал краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Сейчас платформу наполняют контентом.

На сайте могут размещаться предприятия по производству как продуктов питания, так и непродовольственных товаров. На нем уже зарегистрировались десятки производителей краевого центра, отметила начальник городского управления экономики Елена Васильченко.

«Такая обширная база данных именно по местным предприятиям и товарам нужна для поддержки локальных производителей, продвижения нашей продукции, а также понимания того, какие еще есть свободные ниши для привлечения инвестиций», — пояснила Елена Васильченко.

Чтобы войти в базу данных информационной платформы, предпринимателям надо зарегистрироваться на сайте, добавить информацию о предприятии (логотип, наименование, ИНН, контакты, место расположения), а также опубликовать весь ассортимент производимой продукции, указав ее стоимость и прикрепив фото.