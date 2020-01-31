На Дону зампрокурора города получил три года за пьяное ДТП с погибшим пешеходом

ДТП с участием зампрокурора Александра Налесникова произошло в марте 2018 года в селе Кулешовка Азовского района. Чиновник насмерть сбил пешехода на своем автомобиле и скрылся с места преступления. Летом того же года его уволили из прокуратуры.

На Кулешовка завели уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека).

Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, передает «Интерфакс».