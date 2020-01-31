В Геленджике 50 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара

В Геленджике 31 января произошел пожар в магазине сантехники, который находится в жилом многоэтажном доме

Заявка о возгорании поступила спасателям в 14:24. Пожарные установили, что пожар площадью 40 кв. метров случился на первом этаже многоквартирного дома.

На месте работают девять человек и две машины. Открытый огонь потушили в 15:00, полностью пожар был ликвидирован в 15:11.

Из здания эвакуировали 50 человек. Пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.