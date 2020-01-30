В Новороссийске загорелся корабль, пришвартованный у морского берега
В Черном море у берегов Новороссийска 30 января на корабле потушили пожар площадью 60 кв. метров
Сообщение о возгорании на пришвартованном судне поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 15:47.
Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что пожар произошел на верхней палубе судна. Огонь разгорелся на площади 60 кв. метров. Локализовать его удалось в 15:54. К 16:50 пожар потушили.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали о том, что 23 января в Носороссийске произошел пожар на цементном заводе в Новороссийске.
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