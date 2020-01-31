В Краснодаре отключат светофоры на двух перекрестках

Краснодарский край

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В Краснодаре 31 января на время дорожных работ отключат несколько светофоров

Светофоры не будут работать с 10:00 до 16:00 на пересечении улиц Автолюбителей и Мачуги, а также Северной и Трубилина. Специалисты планируют на этих участках перенести оборудование на опоры дорожных знаков «Пешеходный переход».

На перекрестках при необходимости движение будут регулировать сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, 27 января губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в этом году на строительство Яблоновского моста, соединяющего Краснодар с Адыгеей, планируют выделить 870 млн рублей. Кроме того, в краевой столице в этом году сделали ямочный ремонт на 46 дорогах.

Дороги Краснодар

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