В Краснодаре отключат светофоры на двух перекрестках
В Краснодаре 31 января на время дорожных работ отключат несколько светофоров
Светофоры не будут работать с 10:00 до 16:00 на пересечении улиц Автолюбителей и Мачуги, а также Северной и Трубилина. Специалисты планируют на этих участках перенести оборудование на опоры дорожных знаков «Пешеходный переход».
На перекрестках при необходимости движение будут регулировать сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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