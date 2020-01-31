В Краснодаре отключат светофоры на двух перекрестках

В Краснодаре 31 января на время дорожных работ отключат несколько светофоров

Светофоры не будут работать с 10:00 до 16:00 на пересечении улиц Автолюбителей и Мачуги, а также Северной и Трубилина. Специалисты планируют на этих участках перенести оборудование на опоры дорожных знаков «Пешеходный переход».

На перекрестках при необходимости движение будут регулировать сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.