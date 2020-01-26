В Краснодаре в этом году сделали ямочный ремонт на 46 дорогах
В Краснодаре с начала 2020 года выполнили ямочный ремонт на 46 участках дорог
Сейчас бригады работают на семи улицах, всего же дороги ремонтируют во многих районах города и пригородных поселках. По словам замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Белякова, погода позволяет вести работы почти каждый день. Сотрудники объезжают город, где находят улицы, требующие ремонта. Также департамент обрабатывает обращения от жителей города.
Напомним, в 2019 году в краевой столице отремонтировали 314 участков дорог. Посмотреть, где ямочный ремонт сделали в этом году, можно здесь.
В 2019 году в краевой столице отремонтировали 49 дорог протяженностью более 65 км. К 2022 году власти планируют привести в порядок более 150 км дорог. В октябре на сайте мэрии появилась интерактивная карта ямочного ремонта в Краснодаре.
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