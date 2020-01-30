Пассажирка угрожала взорвать самолет Симферополь — Москва. Ее задержали в Домодедове

Крым, Вся Россия

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В Москве 30 января приземлился рейс авиакомпании S7 Airlines, на борту которого женщина угрожала взрывом

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После посадки в аэропорту Домодедово пассажирка рейса Симферополь — Москва с сумкой в руках заблокировала проход между рядами. Она заявила, что у нее при себе находится взрывное устройство, и грозила взорвать самолет. Никаких требований женщина не предъявляла, к себе никого не подпускала.

Командир экипажа действовал по инструкции: он сообщил о происшествии в Домодедове. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб. Женщину задержали. По предварительным данным, она была пьяна, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

UPD: «Самолет авиакомпании S7 приземлился в аэропорту Домодедово в 14:54. Пассажиров рейса доставили в терминал. Сейчас аэродром обслуживает все рейсы в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово в 17:51.

В 2009 году Юга.ру писали о случае, когда пассажир угрожал взорвать самолет Адлер — Москва. Его отправили в психбольницу.

Авиация Алкоголь Аэропорты Взрыв Симферополь Терроризм

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