Сочинский отель-замок «Богатырь» разыграет отдых на двоих в феврале

Отель-замок «Богатырь», расположенный на территории «Сочи Парка», устроил розыгрыш двухдневного отдыха для двоих в феврале

Пара-победитель сможет бесплатно отдохнуть в Сочи с 15 по 17 или с 22 по 24 февраля.

«Уик-энд станет незабываемым подарком ко Дню всех влюбленных», —отметили в пресс-службе «Сочи Парка».

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить несколько условий:

подписаться на страницу отеля-замка в Facebook;

сделать репост этой записи на свою страницу;

указать в комментарии, с кем проведете уик-энд.

Имя победителя розыгрыша будет объявлено 7 февраля. Подробности конкурса — на странице отеля в фейсбуке.