Сочинский отель-замок «Богатырь» разыграет отдых на двоих в феврале
Отель-замок «Богатырь», расположенный на территории «Сочи Парка», устроил розыгрыш двухдневного отдыха для двоих в феврале
Пара-победитель сможет бесплатно отдохнуть в Сочи с 15 по 17 или с 22 по 24 февраля.
«Уик-энд станет незабываемым подарком ко Дню всех влюбленных», —отметили в пресс-службе «Сочи Парка».
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить несколько условий:
- подписаться на страницу отеля-замка в Facebook;
- сделать репост этой записи на свою страницу;
- указать в комментарии, с кем проведете уик-энд.
Имя победителя розыгрыша будет объявлено 7 февраля. Подробности конкурса — на странице отеля в фейсбуке.
Четырехзвездочный отель «Богатырь» расположен на территории «Сочи Парка», он состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В замке 290 номеров, конференц-залы, два ресторана с авторской кухней — «Садко» и «Баллада», спа-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке.
Вход в первый тематический парк страны для гостей отеля свободный.
Как писали Юга.ру, в мае 2019 года отель-замок «Богатырь» получил сертификат качества TripAdvisоr.
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