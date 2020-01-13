В России учителям хотят платить по-другому
Министр просвещения России Ольга Васильева 12 января рассказала о планах изменить оплату труда учителей
Планируется, что 70% фонда оплаты труда учителей будет гарантированно уходить на оклады за одну ставку, которая составляет 18 уроков в неделю. Остальные 30% будут выделять на различные надбавки. Сейчас субъекты сами определяют, как педагогам начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты, написали RT.
По словам Васильевой, это и является главной проблемой, поэтому в Трудовой кодекс уже готовят соответствующие поправки. Они введут единую модель оплаты труда и пропишут базовые гарантии на федеральном уровне, сообщила «Российская газета».
Министр также добавила, что сейчас учителя получают среднюю зарплату за взятую дополнительную нагрузку. Педагоги работают на 1,5 ставки и больше.
Напомним, в январе Васильева рассказала о том, что в школах введут новую отметку «зачет». При этом окончательный выбор останется за образовательными учреждениями, так как они используют разные подходы.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.