В России учителям хотят платить по-другому

Планируется, что 70% фонда оплаты труда учителей будет гарантированно уходить на оклады за одну ставку, которая составляет 18 уроков в неделю. Остальные 30% будут выделять на различные надбавки. Сейчас субъекты сами определяют, как педагогам начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты, написали RT.

По словам Васильевой, это и является главной проблемой, поэтому в Трудовой кодекс уже готовят соответствующие поправки. Они введут единую модель оплаты труда и пропишут базовые гарантии на федеральном уровне, сообщила «Российская газета».