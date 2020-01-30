Кубанским студентам и преподавателям завели банковские карты, без которых нельзя зайти в вуз. А как на самом деле?

Студенты и преподаватели кубанских вузов в январе пожаловались, что им без предупреждения завели карты Сбербанка. Портал Юга.ру разбирался, что случилось

Что произошло? Вечером 28 января в паблике «Туподар» в инстаграме появился пост, в котором студент одного из краснодарских техникумов пожаловался на новую систему прохода к месту учебы. По его словам, учебное заведение в обязательном порядке потребовало у студентов и преподавателей получить дебетовые карты конкретного банка, которые уже выпустили. В комментариях к посту студенты разных вузов пожаловались на такую же проблему. Например, студентам и преподавателям КубГУ открыли дебетовые карты Сбербанка со встроенным чипом на вход в учебное заведение через турникет (другие карты на вход не выдавали). Некоторых учащихся, по их словам, принуждали забрать карты из банка под угрозой отчисления или недопуска к сессии. Система уже заработала в главном корпусе КубГУ, скоро ее планируют ввести и во всех отдаленных факультетах. Студенты также рассказали, что попасть в университет без такой карты теперь очень сложно — это можно сделать только через один вход, где скапливаются очереди. «Они пускают в университет, но только через главный вход и по паспорту. Фактически, закон не нарушается. Практически же, в полном потоке утром попасть невозможно по паспорту — снесут. Пропуск через другие входы по паспорту невозможен, только по карте», — рассказал один из комментаторов.

Что говорят студенты? Портал Юга.ру поговорил с несколькими студентами и преподавателями Кубанского государственного университета. Все они подтвердили, что в главном корпусе действительно ввели проходную систему по картам Сбербанка. При этом охранники отказываются пускать в здание людей по студенческому билету. Студенты двух факультетов заочной формы обучения рассказали, что их тоже уведомили о необходимости получения уже готовой банковской карты.

Как прокомментировали ситуацию в КубГУ? Пресс-секретарь КубГУ Мария Остапенко рассказала порталу Юга.ру, что вуз еще в 2018 году совместно со Сбербанком разработал кампусный проект по цифровизации всей инфраструктуры университета. По нему предполагался выпуск кампусной карты, которая должна стать универсальным ключом доступа в университет, устройством фиксации посещаемости занятий, электронным читательским билетом, а также платежным инструментом. В университете уточнили, что студент может написать заявление на отказ в получении стипендии именно на эту карту Сбербанка. Возможность попасть внутрь здания по студенческому билету или паспорту останется . «Если кто-то не хочет пользоваться картой, университет ее не навязывает. Цель проекта — повысить уровень комфорта студентов при нахождении в университете. Перед запуском проекта мы получили обратную связь от студенческого актива, и она была позитивна», — рассказал порталу Юга.ру проректор по социальным вопросам КубГУ Николай Редькин. Также у некоторых студентов возник вопрос, как им могли выпустить карты, если сами они не предоставляли свои персональные данные. Николай Редькин уточнил, что каждый студент при поступлении в университет предоставил письменное согласие на обработку персональных данных. Согласно п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных», обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными, в том числе и их передача (распространение, предоставление, доступ). Редькин указал на то, что университет не намерен препятствовать реализации права обучающегося на образование. Каждый студент при желании сможет попасть на занятия.

Что сказали в Сбербанке? Портал Юга.ру связался с пресс-службой Сбербанка и попросил ответить на несколько вопросов о нововведении. По словам представителей банка, при зачислении студентов на первый курс каждый университет принимает согласие на обработку и передачу их персональных данных. В эти процессы входит получение стипендии (а соответственно и оформление карты, на которую ее будут перечислять) и пропуска в университет. По договору учреждение передает в банк сведения для открытия карт студентам без открытия лицевого счета . Любой счет открывается только на основании письменного заявления клиента с проведением идентификации личности. Клиент в обязательном порядке подписывает заявление о согласии получить карту и открыть лицевой счет при выдаче карты. Также в пресс-службе рассказали, что данные клиентов поступают им от образовательных учреждений через защищенные каналы связи в разработанной банком системе «Сбербанк бизнес онлайн». При этом там отметили, что карта ни при каких условиях не может быть оформлена без участия и согласия пользователя. «Чтобы карта начала действовать, клиент должен обратиться в любой офис банка или получить карту на территории организации-работодателя. При выдаче карты клиент в обязательном порядке подписывает заявление о согласии получить карту и открыть лицевой счет. Если клиент не желает получать карту, он не подписывает заявление, а карта уничтожается », — заявили представители Сбербанка. Кроме того, клиент может написать заявление, которое будет гарантировать, что его персональные данные удалят из базы данных банка. Для этого нужно позвонить на горячую линию Сбербанка по номеру 8-800-555-555-0, по короткому номеру 900 или обратиться в офис банка и подать заявление об отзыве своих персональных данных.