Студенты КубГУ станут участниками кампусного проекта «Цифровой университет»
Сбербанк и Кубанский государственный университет 28 декабря подписали соглашение о сотрудничестве
Документ о стратегическом партнерстве подписали управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко и ректор вуза Михаил Астапов.
Одним из пунктов соглашения стала реализация проекта «Цифровой университет», предполагающий цифровизацию всей инфраструктуры университета в рамках единой платформы. Ключевой элемент цифровизации: кампусная карта с индивидуальным дизайном, которая станет универсальным ключом доступа в университет, устройством фиксации посещаемости занятий и платежным инструментом на территории вуза.
В качестве центральной системы автоматизации будет использоваться пакет «1С: Университет», который позволит автоматизировать учет, хранение, обработку и анализ информации об основных процессах в вузе. В личном кабинете и мобильном приложении студентам будут доступны все информационные сервисы университета: контакты, формы документов и справок, расписание, новости и события, электронная зачетная книжка, учебные материалы. Портфолио студента будет формироваться автоматически, оно также будет доступно в мобильном приложении.
«Проект "Цифровой университет" разработан Сбербанком специально для вузов и связан с использованием новейших банковских технологий. Мы тщательно изучили семь успешных кампусных проектов, уже запущенных в российских вузах, и объединили лучшие решения в пакете для КубГУ. "Цифровой университет" — это цифровизация всей жизни университета, которая объединит все необходимое для студентов и преподавателей на одной IT-платформе. После запуска проекта мы планируем заключить подобные соглашения и с другими вузами края», — рассказал Андрей Орешко.
«В крае принята новая Стратегия развития региона до 2030 года. Документ определят цели и задачи Кубани на долгосрочный период. Будущее за передовыми технологиями и инновационными разработками. Кампусный проект можно считать частью идеи цифровизации экономики региона в рамках стратегии развития и первым шагом проекта "Безналичная Кубань", инициатором которого выступил Банк России совместно со Сбербанком и администрацией Краснодарского края», — отметила начальник управления по взаимодействию с участниками финансового рынка министерства экономики Краснодарского края Светлана Федоренко.
«Кампусные проекты — это мировой опыт, который позволяет на высоком технологическом уровне организовать работу внутри вуза. Сегодня большинство ведущих университетов мира используют системы, которые объединяют множество разнообразных сервисов в единую электронную базу. С картой, как с пропуском, можно пройти в университет, воспользоваться услугами библиотеки или расплатиться в столовой. Этот проект очень важен для развития системы образования в нашем крае. Мы надеемся на успешную реализацию этого проекта в КубГУ», — сказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Анышко.
Сбербанк планирует в скором времени установить в КубГУ программное обеспечение и необходимое оборудование, а также выпустить для студентов и преподавателей универсальную карту с индивидуальным дизайном, которая будет ключом в систему вуза: карта объединит в себе банковскую карту, читательский билет, а также пропуск в учебные корпуса и общежитие университета.
На карту студентам будет зачисляться стипендия, ее также можно использовать для оплаты покупок и снятия наличных в России и по всему миру. Держателю карты будут доступны мобильный банк и интернет-банк, также будет возможность подключиться к программе «Спасибо от Сбербанка» и пользоваться бонусами от безналичных расчетов. Отмечается, что для студентов бонусы «Спасибо» выше, чем для других участников программы.
Кроме кампусной карты, в рамках сотрудничества со Сбербанком студенты КубГУ получат возможность проходить практику в банке, а его специалисты поделятся со студентами профильных институтов и факультетов университета своими знаниями в период специальных лекций.
Банк намерен продолжать пополнять библиотеку вуза специализированной литературой из корпоративной библиотеки Сбербанка, сообщили в пресс-службе компании.
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