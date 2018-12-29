Студенты КубГУ станут участниками кампусного проекта «Цифровой университет»

Сбербанк и Кубанский государственный университет 28 декабря подписали соглашение о сотрудничестве

Документ о стратегическом партнерстве подписали управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко и ректор вуза Михаил Астапов. Одним из пунктов соглашения стала реализация проекта «Цифровой университет», предполагающий цифровизацию всей инфраструктуры университета в рамках единой платформы. Ключевой элемент цифровизации: кампусная карта с индивидуальным дизайном, которая станет универсальным ключом доступа в университет, устройством фиксации посещаемости занятий и платежным инструментом на территории вуза. В качестве центральной системы автоматизации будет использоваться пакет «1С: Университет», который позволит автоматизировать учет, хранение, обработку и анализ информации об основных процессах в вузе. В личном кабинете и мобильном приложении студентам будут доступны все информационные сервисы университета: контакты, формы документов и справок, расписание, новости и события, электронная зачетная книжка, учебные материалы. Портфолио студента будет формироваться автоматически, оно также будет доступно в мобильном приложении. «Проект "Цифровой университет" разработан Сбербанком специально для вузов и связан с использованием новейших банковских технологий. Мы тщательно изучили семь успешных кампусных проектов, уже запущенных в российских вузах, и объединили лучшие решения в пакете для КубГУ. "Цифровой университет" — это цифровизация всей жизни университета, которая объединит все необходимое для студентов и преподавателей на одной IT-платформе. После запуска проекта мы планируем заключить подобные соглашения и с другими вузами края», — рассказал Андрей Орешко.

«В крае принята новая Стратегия развития региона до 2030 года. Документ определят цели и задачи Кубани на долгосрочный период. Будущее за передовыми технологиями и инновационными разработками. Кампусный проект можно считать частью идеи цифровизации экономики региона в рамках стратегии развития и первым шагом проекта "Безналичная Кубань", инициатором которого выступил Банк России совместно со Сбербанком и администрацией Краснодарского края», — отметила начальник управления по взаимодействию с участниками финансового рынка министерства экономики Краснодарского края Светлана Федоренко. «Кампусные проекты — это мировой опыт, который позволяет на высоком технологическом уровне организовать работу внутри вуза. Сегодня большинство ведущих университетов мира используют системы, которые объединяют множество разнообразных сервисов в единую электронную базу. С картой, как с пропуском, можно пройти в университет, воспользоваться услугами библиотеки или расплатиться в столовой. Этот проект очень важен для развития системы образования в нашем крае. Мы надеемся на успешную реализацию этого проекта в КубГУ», — сказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Анышко.