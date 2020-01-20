На Кубани возбудили уголовные дела после массового поджога вахтовых автобусов одной фирмы

Краснодарский край

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Полиция возбудила несколько уголовных дел после массового поджога автобусов в разных районах Краснодарского края

Семь автобусов сгорели в ночь на 19 января в станице Динской, Некрасовской (Усть-Лабинский район), Старокорсунской и в Немецкой Деревне в Краснодаре. Все они находились на стоянках, внутри никого не было, при пожарах никто не пострадал.

Автобусы занимались перевозкой работников тепличного комплекса «Зеленая линия», возводимых компанией «Магнит». За день до этого автобусы в разных местах закидали камнями, пытались их сломать, одному из водителей брызнули в лицо из баллончика. Руководство предприятия сообщило, что компании стали поступать угрозы после выигрыша тендера на перевозку.

По факту инцидента возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Злоумышленников ищут. Проверки проводятся по каждому случаю возгорания, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Динской район Краснодар Пожары Транспорт Усть-Лабинский район

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