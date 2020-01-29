В Темрюкском районе горит природный газ, выходящий из земли. Фото и видео

В соцсетях в январе опубликовали видео с пламенем, выходящим из трещин в земле в Темрюкском районе. Оказалось, что это горит природный газ

Геолог, преподаватель КубГУ Андрей Остапенко рассказал журналисту Юга.ру, что в этих местах выходит наружу природный газ. И скорее всего, его кто-то поджег.

Видео с необычным явлением опубликовала в своем инстаграме жительница поселка Светлый Путь. На кадрах видно, как пламя поднимается прямо из земли.

«Иногда газ самовозгорается. Но для этого нужны необычные условия. Например, кто-то должен забыть рядом пустую стеклянную бутылку, которая, как лупа, преломит солнечный свет.

А когда взрываются грязевые вулканы, за счет адиабатического сжатия [процесс уменьшения объема термодинамической системы, при котором не происходит обмена теплом с окружающей ее средой; при этом процессе газ нагревается — Юга.ру] происходит воспламенение газа, и он не просто прорывается, а с пламенем и звуками.

Такие горячие газы много где выходят, их периодически кто-нибудь поджигает. Ярких пример — гора Химера в Турции, туристический объект. Там газ горит постоянно. Есть легенда, что его поджигают еще с античного времени, когда гору использовали в качестве постоянно действующего маяка», — объяснил он.