В Темрюкском районе горит природный газ, выходящий из земли. Фото и видео
В соцсетях в январе опубликовали видео с пламенем, выходящим из трещин в земле в Темрюкском районе. Оказалось, что это горит природный газ
Видео с необычным явлением опубликовала в своем инстаграме жительница поселка Светлый Путь. На кадрах видно, как пламя поднимается прямо из земли.
Геолог, преподаватель КубГУ Андрей Остапенко рассказал журналисту Юга.ру, что в этих местах выходит наружу природный газ. И скорее всего, его кто-то поджег.
«Иногда газ самовозгорается. Но для этого нужны необычные условия. Например, кто-то должен забыть рядом пустую стеклянную бутылку, которая, как лупа, преломит солнечный свет.
А когда взрываются грязевые вулканы, за счет адиабатического сжатия [процесс уменьшения объема термодинамической системы, при котором не происходит обмена теплом с окружающей ее средой; при этом процессе газ нагревается — Юга.ру] происходит воспламенение газа, и он не просто прорывается, а с пламенем и звуками.
Такие горячие газы много где выходят, их периодически кто-нибудь поджигает. Ярких пример — гора Химера в Турции, туристический объект. Там газ горит постоянно. Есть легенда, что его поджигают еще с античного времени, когда гору использовали в качестве постоянно действующего маяка», — объяснил он.
Как писали Юга.ру, год назад в Крымске из-за выхода скопившегося под землей газа произошел разлом земли на территории микрорайона «Надежда» в Крымске, а на стенах домов образовались трещины.
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