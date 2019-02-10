В Крымске выясняют причину разлома земли в одном из дворов и трещин в стенах домов

Геологи устанавливают причины разлома земли на территории микрорайона «Надежда» в Крымске и образования трещин в стенах домов

Трещина в земле, из которой выходит воздух со специфическим запахом, появилась во дворе одного из домов 2 февраля. Место обследовали специалисты ГО и ЧС Крымского района, аварийных служб и районной администрации. По результатам взятых проб опасность для местных жителей была исключена. Место разлома огородили.

Геологи и другие специалисты осмотрели разлом и окрестности 9 февраля. Замдиректора ООО «Проектный институт территориального планирования», кандидат геологоминералогических наук, член-корреспондент РАЕН, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Владимир Шереметьев рассказал, что разлом может быть не локальным проявлением грязевого вулкана, а выходом скопившегося газа.

«Возможно, из-за "подмачивания" — в январе выпало большое количество осадков, при этом зима аномально теплая — повысилось давление, на поверхность вышла смесь угарного газа и метана в малых количествах. Вероятно, причина еще и в неправильно обустроенной дренажной системе, которая расположена выше микрорайона: вода должна обходить жилые дома и утилизироваться, а не скапливаться. Сейчас грунт сильно насыщен влагой», — приводит слова Шереметьева пресс-служба районной администрации.

Также специалисты обошли дома микрорайона и осмотрели трещины в стенах.

«Сейчас опасности для жильцов нет. Но есть проблемы, связанные, возможно с недоработкой проектных решений или ошибкой строителей, которые можно будет исправить в дальнейшем, оценив обстановку», — отметил Шереметьев.

По итогам обследования специалисты приняли решение обследовать фундамент зданий и состояние грунта с применением современных методов и спецтехники, добавили в пресс-службе.

Напомним, микрорайон «Надежда» был построен в 2012 году для людей, чьи дома пострадали во время большого наводнения.