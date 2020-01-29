680 тыс. уведомлений: задолженность за газ на Кубани уменьшилась на 135 млн рублей

За 2019 год просроченная дебиторская задолженность жителей Краснодарского края за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» составила 455 млн рублей

По сравнению с 2018 годом уровень задолженности снизился на 23% (135 млн руб.). Среди муниципальных образований региона, население которых активно в погашении накопившейся задолженности, находятся Сочи (40 млн рублей долга за год) и Новороссийск (19 млн рублей).

Улучшение платежного ритма — результат работы «Газпром межрегионгаз Краснодар». Компания регулярно проводит для своих абонентов акцию «Заплатил за газ — и нет пени!», в ходе которой потребители могут сэкономить на оплате начисленных пени. В 2019 году акция длилась 3 месяца, и за один декабрь «Газпром межрегионгаз Краснодар» списал пени на сумму более 10 млн рублей.

Вместе с тем за 2019 год поставщик газа более 680 тыс. раз уведомлял абонентов о необходимости погашения просроченной задолженности за потребленный газ и возможном прекращении газоснабжения.