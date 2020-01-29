680 тыс. уведомлений: задолженность за газ на Кубани уменьшилась на 135 млн рублей

Партнерский Краснодарский край

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За 2019 год просроченная дебиторская задолженность жителей Краснодарского края за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» составила 455 млн рублей

По сравнению с 2018 годом уровень задолженности снизился на 23% (135 млн руб.). Среди муниципальных образований региона, население которых активно в погашении накопившейся задолженности, находятся Сочи (40 млн рублей долга за год) и Новороссийск (19 млн рублей). 

Улучшение платежного ритма — результат работы «Газпром межрегионгаз Краснодар». Компания регулярно проводит для своих абонентов акцию «Заплатил за газ — и нет пени!», в ходе которой потребители могут сэкономить на оплате начисленных пени. В 2019 году акция длилась 3 месяца, и за один декабрь «Газпром межрегионгаз Краснодар» списал пени на сумму более 10 млн рублей.

Вместе с тем за 2019 год поставщик газа более 680 тыс. раз уведомлял абонентов о необходимости погашения просроченной задолженности за потребленный газ и возможном прекращении газоснабжения.

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Кроме того в крае активно расторгаются договоры со злостными неплательщиками, это позволяет перераспределить высвобождающиеся объемы новым потребителям.

«Несмотря на улучшение в крае остается еще более 120 тыс. должников за газ. Заключение новых договоров поставки газа с абонентами, с которыми договоры расторгнуты, а также с отключенными из-за задолженности, возможно только после полной оплаты долгов, пени и судебных издержек, а также работ по отключению и подключению газа и при наличии свободных объемов газа», — рассказал начальник управления реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов.

Газ Газпром Долги ЖКХ

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