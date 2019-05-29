«Газпром межрегионгаз Краснодар» выиграл дело против ФАС и компании «Верлиока»

«Газпром межрегионгаз Краснодар» и сельскохозяйственная ферма (СХФ) «Верлиока» 29 сентября 2017 заключили договор поставки природного газа для отопления теплиц с 1 января по 31 декабря 2018 года.

В августе-октябре 2017 года газовая компания направила ферме письма о приведении узла учета газа в соответствие с нормами и предупредила, что если этого не сделать, объем потребленного газа будет производиться по закону.

На «Верлиоке» ничего не исправили. Этот факт выявили во время проверки в ноябре 2017 года. После этого «Газпром межрегионгаз Краснодар» снова направил письма, в которых предупредил, что в ноябре и декабре того же года потребленный газ производится по новому тарифу.

Долг фермы превысил 13,4 млн рублей, после чего компания попыталась в ФАС оспорить задолженность, а также саму методику расчета потребленного газа и право «Газпром межрегионгаз Краснодар» на прекращение поставки топлива. Кроме того, сочинская фирма попыталась привлечь на свою сторону СМИ и общественность.