«Газпром межрегионгаз Краснодар» выиграл дело против ФАС и компании «Верлиока»
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в мае выиграл спор с управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и сочинского ООО СХФ «Верлиока»
«Газпром межрегионгаз Краснодар» и сельскохозяйственная ферма (СХФ) «Верлиока» 29 сентября 2017 заключили договор поставки природного газа для отопления теплиц с 1 января по 31 декабря 2018 года.
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В августе-октябре 2017 года газовая компания направила ферме письма о приведении узла учета газа в соответствие с нормами и предупредила, что если этого не сделать, объем потребленного газа будет производиться по закону.
На «Верлиоке» ничего не исправили. Этот факт выявили во время проверки в ноябре 2017 года. После этого «Газпром межрегионгаз Краснодар» снова направил письма, в которых предупредил, что в ноябре и декабре того же года потребленный газ производится по новому тарифу.
Долг фермы превысил 13,4 млн рублей, после чего компания попыталась в ФАС оспорить задолженность, а также саму методику расчета потребленного газа и право «Газпром межрегионгаз Краснодар» на прекращение поставки топлива. Кроме того, сочинская фирма попыталась привлечь на свою сторону СМИ и общественность.
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Кассационный суд установил, что первоначальное решение управления ФАС недействительно, так как ведомство не имело права подменять суд и разрешать гражданский спор за пределами своей компетенции, сообщили 29 мая в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».
Как писали Юга.ру, в феврале «Газпром межрегионгаз Краснодар» подал в суд на «Магнит» из-за долгов в 412 млн рублей.
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