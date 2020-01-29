На Кубани увеличат размер стипендий тренерам и спортсменам

Законопроект разработали и внесли в ЗСК по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По словам главы региона, спортсменам сейчас сложно из-за того, что их не пускают на международные турниры, а повышение стипендий станет поддержкой для них.

Например, в 2016 году на летней Олимпиаде в Бразилии выступили 20 спортсменов из Краснодарского края, которые завоевали шесть медалей, три из которых золотые. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Корее Кубань представляли 12 атлетов, принесших России две серебряные медали. При этом стипендии спортсменам и тренерам в последний раз в крае поднимались в 2012 году.

«Победители Олимпийских игр в каждой стране являются национальными героями. Мы все с замиранием сердца следили за тем, как наши олимпийцы шли к победе, как поднимались под звуки гимна России на победный пьедестал. Это был тяжелый и сложный путь. И их напряженная работа должна быть в полной мере оценена обществом. В том числе не только морально, но и материально», — прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Решение об увеличении выплат на сессии парламентарии поддержали сразу в целом, сообщили в пресс-службе ЗСК.