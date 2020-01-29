В 2019 году Туапсинский морской торговый порт направил 40 млн рублей на социальные программы
Туапсинский морской торговый порт сохранил объем инвестиций в социальные программы на уровне прошлого года
Большая часть социальных выплат ТМТП приходится на поддержку ветеранов порта и пенсионеров. Более 5 млн рублей составили расходы ТМТП на добровольные обязательства по дополнительному негосударственному пенсионному обеспечению работников. Около 7 млн рублей выделено Совету ветеранов порта и Туапсинского судоремонтного завода для оказания материальной помощи и выплат к праздникам и юбилеям.
В 2019 году на путевки в санатории Черноморского побережья, летний детский отдых в «Орленке» и «Белой Руси» было потрачено 4 млн рублей. На оказание различной материальной помощи — 800 тыс. рублей, на культурно-массовые и спортивные мероприятия — 700 тыс. рублей, на новогодние подарки детям — 800 тыс. рублей.
Более 12 млн рублей направлено на добровольное медицинское страхование работников ТМТП. Еще порядка 5 млн составили расходы по программе ДМС для пенсионеров порта и детей сотрудников.
В 2019 году 855 тыс. рублей потрачено на оказание дополнительной ежемесячной материальной помощи многодетным семьям, одиноким матерям и сотрудницам порта, находящимся в декрете.
На развитие спорта и физкультуры выделено 1,6 млн рублей. ТМТП продолжает поддерживать участие сотрудников и их детей в краевых и городских спортивных соревнованиях, команды порта по футболу и волейболу успешно выступают на региональных и отраслевых спортивных турнирах. Кроме того, сотрудникам порта компенсируется оплата занятий в тренажерных залах и фитнес-клубах. В 2019 году этой льготой воспользовался каждый девятый сотрудник.
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