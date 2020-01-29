В 2019 году Туапсинский морской торговый порт направил 40 млн рублей на социальные программы

Туапсинский морской торговый порт сохранил объем инвестиций в социальные программы на уровне прошлого года

Большая часть социальных выплат ТМТП приходится на поддержку ветеранов порта и пенсионеров. Более 5 млн рублей составили расходы ТМТП на добровольные обязательства по дополнительному негосударственному пенсионному обеспечению работников. Около 7 млн рублей выделено Совету ветеранов порта и Туапсинского судоремонтного завода для оказания материальной помощи и выплат к праздникам и юбилеям. В 2019 году на путевки в санатории Черноморского побережья, летний детский отдых в «Орленке» и «Белой Руси» было потрачено 4 млн рублей. На оказание различной материальной помощи — 800 тыс. рублей, на культурно-массовые и спортивные мероприятия — 700 тыс. рублей, на новогодние подарки детям — 800 тыс. рублей.