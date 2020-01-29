Цукерберг признался, что Facebook следит за пользователями

«Другие компании отправляют нам информацию о вашей деятельности на своих сайтах и мы используем эту информацию, чтобы показывать вам релевантные объявления», — написал Цукерберг в статье на корпоративном сайте компании.

При этом, по словам основателя Facebook, теперь пользователи смогут просматривать эту информацию и при желании удалять ее, написал телеканал «360».

Одна из главных задач соцсети в ближайшие десять лет — создать более надежную защиту конфиденциальности для всех пользователей Facebook, объяснил свою позицию Цукерберг. Он рассказал, что в течение нескольких недель все пользователи соцсети получат приглашение посмотреть свои настройки конфеденциальности.