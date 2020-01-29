Цукерберг признался, что Facebook следит за пользователями
Основательно Facebook Марк Цукерберг 28 января рассказал, что компания отслеживает поисковые запросы пользователей, чтобы предлагать им персонализированную рекламу
«Другие компании отправляют нам информацию о вашей деятельности на своих сайтах и мы используем эту информацию, чтобы показывать вам релевантные объявления», — написал Цукерберг в статье на корпоративном сайте компании.
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При этом, по словам основателя Facebook, теперь пользователи смогут просматривать эту информацию и при желании удалять ее, написал телеканал «360».
Одна из главных задач соцсети в ближайшие десять лет — создать более надежную защиту конфиденциальности для всех пользователей Facebook, объяснил свою позицию Цукерберг. Он рассказал, что в течение нескольких недель все пользователи соцсети получат приглашение посмотреть свои настройки конфеденциальности.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года Павел Дуров раскритиковал WhatsApp и Facebook за шпионаж и призвал пользователей удалить мессенджер с телефонов.
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