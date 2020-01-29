В Краснодаре адвокат от лица клиента обманул страховую компанию на 38 млн рублей

В Генпрокуратуре РФ 28 января рассказали об уголовном деле адвоката из Краснодара, который от лица страдающего психическим расстройством мужчины завладел 38 млн рублей

По версии следствия, с августа по октябрь 2014 года краснодарский адвокат подписал от имени мужчины, состоящего на психиатрическом учете, несколько документов. Юрист составил без его согласия три договора цессии [перехода прав иному лицу — Юга.ру] с предприятими Нижегородской области. В результате его клиент получил право требовать возмещение от страховой компании «Альянс» в случае, если случится неурожай сельскохозяйственных культур.

После этого адвокат сфальсифицировал документы, которые позволяли его клиенту получить деньги, и направил их в один из районных судов Краснодара. Всего мужчина, действуя как доверенное лицо, направил три иска к «Альянсу».

В октябре 2014 года судья на основании предоставленных ему документов вынес решение об удовлетворении требований. В декабре того же года адвокат получил сумму около 38 млн рублей.

В дальнейшем суд вышестоящей инстанции отменил решение районного суда, а против адвоката завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть направил дело в Ленинский районный суд, сообщили 28 января в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в ноябре 2019 года в Ейске осудили адвоката на три года за взятку в 300 тыс. рублей.