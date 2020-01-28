Владельцам участков под Краснодаром начислили плату за вывоз несуществующего мусора. Юга.ру узнали, в чем дело

Многодетные семьи, получившие участки в поселке Энем в Адыгее, пожаловались на действия регионального оператора «ЭкоЦентр», который начислял им плату за вывоз несуществующего мусора

Представительница группы многодетных семей Светлана рассказала порталу Юга.ру, что в такой ситуации оказались более 200 семей. Некоторым из них уже пришли досудебные претензии о взыскании долгов. «Как многодетные семьи в 2018-2019 годах мы получили положенные нам по закону земельные участки. Но пока это только территория, где должны провести коммуникации, создать положенную инфраструктуру. Присвоены только кадастровые номера, но до строительства домов еще далеко. При этом "Экоцентр" стал начислять нам плату за вывоз мусора», — рассказала Светлана 28 января.