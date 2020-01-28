Владельцам участков под Краснодаром начислили плату за вывоз несуществующего мусора. Юга.ру узнали, в чем дело
Многодетные семьи, получившие участки в поселке Энем в Адыгее, пожаловались на действия регионального оператора «ЭкоЦентр», который начислял им плату за вывоз несуществующего мусора
Представительница группы многодетных семей Светлана рассказала порталу Юга.ру, что в такой ситуации оказались более 200 семей. Некоторым из них уже пришли досудебные претензии о взыскании долгов.
«Как многодетные семьи в 2018-2019 годах мы получили положенные нам по закону земельные участки. Но пока это только территория, где должны провести коммуникации, создать положенную инфраструктуру. Присвоены только кадастровые номера, но до строительства домов еще далеко. При этом "Экоцентр" стал начислять нам плату за вывоз мусора», — рассказала Светлана 28 января.
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В «ЭкоЦентре» корреспонденту Юга.ру пояснили, что причиной открытия лицевого счета и начисления платы стали ошибки в базе данных. В компании попросили прощения у потребителей за некорректное начисление платы и пообещали разобраться в ситуации.
«Компания "ЭкоЦентр" создавала абонентскую базу фактически с нуля, опираясь на федеральную информационную адресную систему. Таким образом, в базе регионального оператора появились лицевые счета по адресам пустых земельных участков. Приносим извинения всем жителям, которым были доставлены неудобства, связанные с получением некорректно выставленных счетов на оплату», — сказал директор Адыгейского филиала компании Нальбий Алибердов.
Сейчас «ЭкоЦентр» проводит работу по актуализации абонентской базы. В компании уточнили, что, если по каким-то причинам владельцам участков в Энеме продолжают приходить квитанции или досудебные претензии, они могут обратиться в офисы компании по адресам: улица Пионерская, 297 в Майкопе либо улица Школьная, 10/1 в Яблоновском. Также жители могут написать в WhatsApp организации по номеру 8(988)243-43-10.
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