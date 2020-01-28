В Греции двух моряков из Сочи приговорили к 395 годам тюрьмы за перевозку мигрантов

Суд в Греции вынес приговор в отношении двух сочинских моряков, обвиняемых в нелегальной перевозке мигрантов

Группу российских моряков задержали в июне 2019 года. Среди них были жители Сочи 29-летний Антон Каррамов и 37-летний Платон Давыдов. «Вести.Сочи» пишут, что они откликнулись на объявление о работе за рубежом. Соискателям предлагали вакансию, связанную с перевозкой туристов на яхте из Турции в Италию. Греческая полиция задержала моряков и предъявила обвинение в переправке нелегальных мигрантов.

Судебный процесс состоялся в греческом городе Каламата, передает телеканал «360». Давыдова и Каррамова приговорили к длительным срокам заключения — 395 лет и штрафу в размере более 6 млн евро.

В посольстве РФ в Афинах сообщили 27 января, что сотрудники консульского отдела предоставили морякам всю информацию и помогли в поиске адвокатов, однако повлиять на ситуацию не смогли — в Греции действует жесткая правоприменительная практика в отношении преступлений в сфере миграции.

«За первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего — к 7,5 годам. В результате зачастую сроки заключения составляют десятки и даже сотни лет [...] Оправдательных приговоров при задержании с поличным не зафиксировано», — сообщил представитель российского посольства агентству ТАСС.

Он добавил, что в последнее время в Греции участились случаи задержания российских моряков, работавших по контракту на иностранных судах. Сейчас по подобному обвинению находятся под арестом 24 человека из России. По словам представителя посольства, почти все задержанные утверждают, что занимались исключительно перевозкой туристов, однако судебные органы Греции им не верят. В посольстве посоветовали быть осмотрительнее при выборе заработка за рубежом.

Напомним, в январе 2019 года в Краснодаре осудили организаторов канала незаконной миграции. Виновные получили от одного года до трех лет колонии общего режима.