В Краснодаре осудили организаторов канала незаконной миграции

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю пресекли деятельность преступной группы, которая организовала канал незаконной миграции иностранных граждан на территорию России

Правоохранители выявили схему незаконной легализации иностранцев, по которой мигрантам готовили и предоставляли фиктивные трудовые договоры и уведомления о прибытии. Это позволяло продлевать срок миграционного учета по месту пребывания до одного года.

Следственный отдел УФСБ по краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация канала незаконной миграции иностранных граждан на территорию РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Было установлено, что преступная деятельность носила системный характер. В группе было распределение ролей и функций. Преимущественно на территории России легализовывали граждан Армении и Киргизии, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю.