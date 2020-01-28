В мэрии Краснодара рассказали, где можно будет проголосовать за общественную зону для благоустройства

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара выбрали 57 мест, в которых горожане смогут пройти голосование по выбору общественных зон, которые благоустроят в 2021 году

Голосование пройдет 16 февраля с 10:00 до 18:00 во всех районах и пригородах Краснодара. Чтобы принять участие в выборах, необходимо взять документ, удостоверяющий личность, — например, паспорт или военный билет.

О том, что в краевой столице планируют выбрать общественные территории для благоустройства, стало известно 13 января. Порталу Юга.ру сообщали, что голосование будет рейтинговым. Это означает, что по итогам сформируется список, обновлять объекты в котором будут по мере поступления средств в бюджет.

Всего для голосования отобрали 14 зон. Из них две находятся в Центральном округе:

Три — в Западном округе:

Четыре — в Карасунском округе:

И пять — в Прикубанском округе:

Увидеть пункты для голосования можно на карте, сделанной пресс-службой администрации города. Список адресов можно найти по ссылке.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Парки

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