В мэрии Краснодара рассказали, где можно будет проголосовать за общественную зону для благоустройства

В мэрии Краснодара выбрали 57 мест, в которых горожане смогут пройти голосование по выбору общественных зон, которые благоустроят в 2021 году

Голосование пройдет 16 февраля с 10:00 до 18:00 во всех районах и пригородах Краснодара. Чтобы принять участие в выборах, необходимо взять документ, удостоверяющий личность, — например, паспорт или военный билет.

О том, что в краевой столице планируют выбрать общественные территории для благоустройства, стало известно 13 января. Порталу Юга.ру сообщали, что голосование будет рейтинговым. Это означает, что по итогам сформируется список, обновлять объекты в котором будут по мере поступления средств в бюджет.

Всего для голосования отобрали 14 зон. Из них две находятся в Центральном округе: