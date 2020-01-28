В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ветра и дождя

В Сочи 28 января синоптики предупредили жителей и гостей курорта о ливне и сильном ветре

С вечера 28 января в Сочи ожидается усиление ветра, утром и днем 29 января возможен сильный дождь.

В пресс-службе мэрии Сочи жителям и гостям города рекомендовали принять меры предосторожности и сохранности имущества, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Кроме того, в эти дни в Красной Поляне сохранится лавиноопасность на отметках выше 1 тыс. метров над уровнем моря. В горах в ближайшее время ожидаются сильные снегопады.

«В среду уже прохладнее и можно рассчитывать на ливневые снегопады, которые принесут порядка 20 см свежего снега. В четверг-пятницу прогнозируется прохождение глубокой тропосферной ложбины: сильные и обильные осадки. В четверг — до 20 мм (30 см снега), в пятницу — до 30 мм (45 см снега)», — предупредили в инстаграме курорта «Роза Хутор».

Накануне в Краснодарском краевом гидрометцентре порталу Юга.ру рассказали, какую погоду ждать жителям Кубани в феврале.