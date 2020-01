В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ветра и дождя

View this post on Instagram

Неделя началась с ясного солнечного дня. Следующий такой ожидается не раньше субботы, 1 февраля. ⠀ ❄️ Вторник будет теплым, пасмурным, после обеда начнутся слабые осадки. В среду уже прохладнее и можно расчитывать на ливневые снегопады, которые принесут порядка 20 см свежего снега. В четверг-пятницу прогнозируется прохождение глубокой тропосферной ложбины: сильные и обильные осадки. В четверг — до 20 мм (30 см снега), в пятницу — до 30 мм (45 см снега). ⠀ В выходные сохранится вероятность осадков, особенно в воскресенье, но уже не таких интенсивных и обильных. ⠀ Несмотря на снежный прогноз — приятный для большинства гостей курорта, но нежелательный для серьезных спортивных соревнований — мы готовы провести этап Кубка мира по горным лыжам 1 и 2 февраля и расчитываем, что и спортсменки, и зрители получат удовольствие как от погоды, так и от самого события! ⠀ Желаем отличной недели! ⠀ @kalugin.photo #розахутор #rosakhutor #отдыхвгорах #зимавгорах #розавнепрогноза #кубокмира #rosaskidream