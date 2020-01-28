В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ветра и дождя
В Сочи 28 января синоптики предупредили жителей и гостей курорта о ливне и сильном ветре
С вечера 28 января в Сочи ожидается усиление ветра, утром и днем 29 января возможен сильный дождь.
В пресс-службе мэрии Сочи жителям и гостям города рекомендовали принять меры предосторожности и сохранности имущества, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
Кроме того, в эти дни в Красной Поляне сохранится лавиноопасность на отметках выше 1 тыс. метров над уровнем моря. В горах в ближайшее время ожидаются сильные снегопады.
«В среду уже прохладнее и можно рассчитывать на ливневые снегопады, которые принесут порядка 20 см свежего снега. В четверг-пятницу прогнозируется прохождение глубокой тропосферной ложбины: сильные и обильные осадки. В четверг — до 20 мм (30 см снега), в пятницу — до 30 мм (45 см снега)», — предупредили в инстаграме курорта «Роза Хутор».
Накануне в Краснодарском краевом гидрометцентре порталу Юга.ру рассказали, какую погоду ждать жителям Кубани в феврале.
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Неделя началась с ясного солнечного дня. Следующий такой ожидается не раньше субботы, 1 февраля. ⠀ ❄️ Вторник будет теплым, пасмурным, после обеда начнутся слабые осадки. В среду уже прохладнее и можно расчитывать на ливневые снегопады, которые принесут порядка 20 см свежего снега. В четверг-пятницу прогнозируется прохождение глубокой тропосферной ложбины: сильные и обильные осадки. В четверг — до 20 мм (30 см снега), в пятницу — до 30 мм (45 см снега). ⠀ В выходные сохранится вероятность осадков, особенно в воскресенье, но уже не таких интенсивных и обильных. ⠀ �� Несмотря на снежный прогноз — приятный для большинства гостей курорта, но нежелательный для серьезных спортивных соревнований — мы готовы провести этап Кубка мира по горным лыжам 1 и 2 февраля и расчитываем, что и спортсменки, и зрители получат удовольствие как от погоды, так и от самого события! ⠀ Желаем отличной недели! ⠀ �� @kalugin.photo #розахутор #rosakhutor #отдыхвгорах #зимавгорах #розавнепрогноза #кубокмира #rosaskidream
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