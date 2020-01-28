Вице-премьер России: в стране больше 18 млн бедных людей, и у большинства из них есть дети
Вице-премьер России Татьяна Голикова 27 января рассказала, сколько семей в России живут за чертой бедности и как государство собирается им помогать
Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии рассказала, что за чертой бедности в стране находится около 18,5 млн россиян, сообщил RT.
«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них основная часть — это семьи, которые имеют детей. Это порядка 70-80%», — цитирует Голикову ТАСС.
Вице-премьер рассказала, что для улучшения финансового благополучия в семьях с 1 января 2020 года ввели федеральное пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. С этого года на получение пособия могут претендовать семьи с доходом до двух прожиточных минимумов на одного человека.
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«К сожалению, после того, как ребенок переходит в возраст трех лет, средний размер пособия составляет 349 рублей, и семья попадает в категорию бедных», — объяснила вице-премьер.
Именно поэтому сейчас российские регионы пересматривают документы, которые регулируют размер выплат на ребенка с трех до семи лет, добавила Голикова.
Как писали Юга.ру, в 2019 году бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил создать портрет жителей страны, которые находятся за чертой бедности.
Годом ранее в Росстате заявили, что доходы ниже прожиточного минимума по итогам 2017 года имели 13,2% россиян.
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