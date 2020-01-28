Вице-премьер России: в стране больше 18 млн бедных людей, и у большинства из них есть дети

Вице-премьер России Татьяна Голикова 27 января рассказала, сколько семей в России живут за чертой бедности и как государство собирается им помогать

Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии рассказала, что за чертой бедности в стране находится около 18,5 млн россиян, сообщил RT .

«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них основная часть — это семьи, которые имеют детей. Это порядка 70-80%», — цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер рассказала, что для улучшения финансового благополучия в семьях с 1 января 2020 года ввели федеральное пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. С этого года на получение пособия могут претендовать семьи с доходом до двух прожиточных минимумов на одного человека.