Медведев решил изучить российских бедняков

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил создать портрет жителей страны, которые находятся за чертой бедности

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Об этом он рассказал 15 февраля на встрече с руководителями регионов. По его словам, в России живет более 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума. При этом выплаты и пособия осуществляются на основе сухих цифр.

«Это стандартный набор данных, обезличенная картина. Нам нужно составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране», — пояснил премьер-министр.

Медведев считает, что нужно понять, какое у бедного человека образование, состояние здоровья, потребности. По его мнению, это поможет оказывать людям с невысокими доходами адресную помощь, связанную с получением образования или работы, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году эксперты выяснили, что в СКФО уровень бедности растет быстрее всего.

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В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, цель которого — к 2024 году вдвое снизить уровень бедности в стране.

В докладе Центра стратегических разработок на 2018-2024 годы, предусматривающем повышение пенсионного возраста, указано, что к 2024 году уровень бедности в России снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы.

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