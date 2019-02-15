Медведев решил изучить российских бедняков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил создать портрет жителей страны, которые находятся за чертой бедности

Об этом он рассказал 15 февраля на встрече с руководителями регионов. По его словам, в России живет более 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума. При этом выплаты и пособия осуществляются на основе сухих цифр.

«Это стандартный набор данных, обезличенная картина. Нам нужно составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране», — пояснил премьер-министр.

Медведев считает, что нужно понять, какое у бедного человека образование, состояние здоровья, потребности. По его мнению, это поможет оказывать людям с невысокими доходами адресную помощь, связанную с получением образования или работы, сообщает «Интерфакс».