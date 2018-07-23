Росстат: Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до 19,3 млн человек

В Росстате заявили, что доходы ниже прожиточного минимума по итогам 2017 года имели 13,2% россиян

Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в прошлом году сократилось до 19,3 млн человек. В 2016 году этот показатель составлял 19,5 млн человек.

По данным Росстата, число тех, кто живет за чертой бедности, сократилось впервые с 2012 года. В 2012 году доля людей с низкими доходами составляла 10,7%. В течение пяти лет показатель рос, а затем стабилизировался на отметке 13,3% в 2015–2016 году.

В Минтруде пояснили, что снижение уровня бедности может быть связано с ростом прожиточного минимума. В 2017 году он увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Инфляция за этот период составила 3,7%, пишут «Известия».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что, согласно майским указам президента РФ, уровень бедности должен сократиться к 2024 году в два раза, сообщает RT.